Berlin (dpa/bb) - Vor einer Disco in Berlin-Wilmersdorf sind mindestens zwei Menschen bei einem eskalierten Streit verletzt worden. Der Einsatz dauere noch an, es seien noch keine Details bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Nach Informationen der "B.Z." war die Joachimsthaler Straße an dem Club komplett gesperrt. Davon seien auch Buslinien betroffen.