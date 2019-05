Streit im Wohnhaus: Vier Männer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Oberschöneweide sind vier Männer verletzt worden. Eine Nachbarin bemerkte am frühen Sonntagmorgen in dem Treppenhaus in der Edisonstraße einen Mann "mit blutigen Verletzungen", wie die Polizei mitteilte. Er habe laut geschrien. Die alarmierten Sicherheitskräfte verfolgten Blutspuren bis vor eine Wohnung im vierten Stock. Dort fanden sie drei weitere verletzte Männer. "Sie hatten verschiedene Schnitt- und Stichverletzungen sowie Blutergüsse", sagte eine Sprecherin. Die Männer im Alter von 24 bis 45 Jahren hätten sich zuvor gestritten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe waren zunächst unklar.