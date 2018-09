Streit eskaliert: Mann mit Messer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 21-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Spandau mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet der Mann mit einem 16-Jährigen am Mittwochabend in der Stichstraße in einen Streit. Es soll um einen Fußball gegangen sein, Näheres ist nicht bekannt. Die Situation eskalierte, und der Jugendliche versuchte, den 21-Jährigen mit einer Metallstange zu schlagen. Dieser konnte den Angriff abwehren und schlug daraufhin den 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Ein 34-jähriger Mann kam hinzu und attackierte den 21-Jährigen mit einem Messer.

Dieser erlitt schwere Stich-und Schnittverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der Jugendliche wurde ambulant behandelt. Der mutmaßliche Messerstecher konnte flüchten, jedoch habe die Polizei seinen Namen ausfindig machen können.