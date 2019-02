Streifenwagen gerammt: Polizist feuert mit Maschinenpistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit einer Maschinenpistole hat ein Polizist in Berlin-Mitte in der Nacht zu Donnerstag auf ein Fluchtauto geschossen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 2.45 Uhr in eine Tiefgarage in der Scharnhorststraße gerufen, wo sie einen aufgebrochenen Wagen vorfanden. Kurz darauf raste ein Auto mit zwei Insassen durch die Tiefgarage, ein Beamter konnte sich den Angaben zufolge nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Das Fluchtauto rammte anschließend den vor der Einfahrt geparkten Streifenwagen. Ein Beamter feuerte daraufhin fünf Schüsse mit einer Maschinenpistole auf das Auto ab. Nach einer Verfolgung durch eine andere Streife wurde der Fluchtwagen in einer Tiefgarage in der Nähe gefunden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nun nach den beiden Flüchtenden.