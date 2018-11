Steinwürfe zu Halloween auf BVG-Bus: Fahrer erleidet Schock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Linienbus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) ist an Halloween in Berlin-Kreuzberg von Jugendlichen mit Steinen beworfen worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hatten 20 bis 25 Maskierte am Mittwochabend in der Urbanstraße den Bus mit mehreren Steinen attackiert und dabei die Windschutz - und die Seitenscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Der 52-jährige Busfahrer erlitt einen Schock.

Zum Tatzeitpunkt waren keine Fahrgäste im Bus. Weitere Autos wurden nicht beschädigt. Die Personalien von zwei 15-jährigen Jugendlichen, die vermutlich zu der Gruppe gehören, wurden von der Polizei überprüft. Ob sie auch die Steine geworfen haben, wird noch ermittelt.