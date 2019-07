Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Maskierter hat in Berlin-Westend ein Spielcasino mit einer Schusswaffe überfallen. Der Räuber soll am späten Dienstagabend den 45 Jahre alten Mitarbeiter des Geschäfts in der Reichsstraße mit der Waffe bedroht und Geld gefordert haben. Nachdem der Angestellte der Aufforderung nachkam, flüchtete der Täter mit der Beute. Verletzt wurde niemand.