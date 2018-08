Sohn verletzt Vater mit Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 44 Jahre alter Mann ist von seinem 21-jährigen Sohn in Berlin-Lichtenrade im Streit schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei kam es in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung in der Skarbinastraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern. Diese eskalierte und der 21-Jährige fügte seinem Vater eine Stichverletzung am Hals zu. Der 44-jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben.