Seniorin legt Betrügerin herein: 21-Jährige festgenommen

Berlin (dpa/bb) - Mit der Hilfe einer 70-Jährigen hat die Berliner Polizei in Berlin-Lichtenrade einer mutmaßlichen Trickbetrügerin das Handwerk gelegt. Die Seniorin war von einem Anrufer am Freitagabend aufgefordert worden, ihr Geld und ihre Wertsachen in eine Tasche zu packen und diese aus dem Fenster zu werfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Anrufer habe sich als Polizist ausgegeben und vor einem Überfall gewarnt. Demnach ging die Frau zum Schein auf die Anweisungen ein, verständigte zeitgleich jedoch einen Nachbarn und die richtige Polizei. Als die 21-Jährige mit der mit wertlosen Dingen gefüllten Tasche fliehen wollte, nahmen Polizisten sie fest.