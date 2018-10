Senioren-Ehepaar im Aufzug ausgeraubt: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 89 Jahre alter Mann und seine 87 Jahre alte Frau sind in Marzahn-Hellersdorf überfallen und ausgeraubt worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Ehepaar am Tag zuvor im Aufzug eines Einkaufszentrums in der Mehrower Allee von zwei Frauen und einem Mann bedrängt. Die Ehefrau bemerkte, wie eine der Unbekannten versuchte, in die Jackentasche ihres Mannes zu greifen. Daraufhin begann ein Gerangel in dessen Folge der 89-Jährige geschupst wurde und stürzte. Das Räuber-Trio flüchtete.

Aufgrund des Geschreis wurden Passanten aufmerksam und verfolgten die Täter. Diese konnten aber in ein Auto steigen und davonfahren. Der schwer verletzte 89-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.