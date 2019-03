Senior überfallen und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Senior ist in Berlin-Marzahn überfallen und schwer verletzt worden. Der Räuber habe am Donnerstagnachmittag in der Meeraner Straße so sehr an der Herrenhandtasche des 75-Jährigen gezerrt, dass dieser stürzte und sich einen Oberschenkel-Halsbruch zuzog, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Der Täter ergriff die Flucht, wurde aber von zwei Passanten verfolgt und geschnappt. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten die Passanten den 27-Jährigen fest. Der Senior wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.