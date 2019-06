Rückhalt für Politiker gefordert: Bundesweite Ermittlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach erneuten bundesweiten Drohmails gegen Politiker und Institutionen wird immer lauter gefordert, Hetze und Einschüchterung nicht hinzunehmen. Außenminister Heiko Maas (SPD) rief am Donnerstag zu mehr Unterstützung für bedrohte Politiker in Städten und Gemeinden auf. "Umso widerwärtiger die Hetze, desto entschiedener müssen wir allen den Rücken stärken, die sich vor Ort engagieren", sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Indes haben die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in der Hauptstadt die bundesweiten Ermittlungen übernommen.

Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben weitere Politiker Morddrohungen erhalten. Betroffen sind demnach die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sowie der Bürgermeister von Altena (Nordrhein-Westfalen), Andreas Hollstein. Beide waren in den vergangenen Jahren zum Ziel von Attentätern geworden.

Ob aktuelle Mails vom 19. Juni an Institutionen und Politiker mit zurückliegenden bundesweiten Drohschreiben mit rechtsextremistischem Hintergrund zusammenhängen, werde ermittelt, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und LKA in Berlin. Entsprechende Ermittlungsverfahren liefen bereits. Die neue Drohung gegen Reker werde in diesem Zusammenhang gesehen, hieß es in Ermittlerkreisen.

Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Zu hören war aber, dass es bei den Ermittlungen um "recht viele Mails" gehe. Bei den Ermittlungen in dem ersten Fall hieß es, die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ist federführend, "weil es sich um einen bundesweiten Ermittlungsprozess handelt." Es sei eine gemeinsame Vereinbarung der deutschen Generalstaatsanwaltschaften getroffen worden, "um die Ressourcen zu bündeln".

Lübcke wurde Anfang Juni durch einen Kopfschuss getötet. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein. Der 45-jährige Stephan E. sitzt seit Sonntag unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft.

"Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker sind infame Versuche der Einschüchterung", sagte der Außenminister weiter. Die Demokratie lebe vom Einsatz vieler mutiger kommunaler Politiker und Ehrenamtlicher. "Sie brauchen unseren Respekt und unsere Unterstützung - immer und in diesen Tagen ganz besonders", sagte er.

Der Berliner SPD-Abgeordnete Tom Schreiber warnte davor, tägliche Bedrohungen und Gewalt als normal hinzunehmen. Es werde mehr Zivilcourage gebraucht, sagte Schreiber der dpa. "Das muss gestärkt und gefördert werden." Schreiber wandte sich gegen eine Enthemmung und Verrohung in der Gesellschaft. Es dürfe auch nicht akzeptiert werden, dass Menschen in Uniform zur Zielscheibe von Hass und Gewalt würden.

Die Berliner Grünen-Landeschefin Nina Stahr sagte der dpa: "Die Angriffe auf Henriette Reker und Walter Lübcke zeigen, dass auf verbale Attacken auch physische Gewalt folgt."

Die Gefahr von Rechtsterrorismus wird aus Sicht des Berliner Linksfraktionschefs Udo Wolf in Deutschland trotz NSU-Erfahrungen nicht ernst genug genommen. "Was ich dramatisch finde ist, wie insbesondere die politische Mitte und die Mitte der Gesellschaft den Rechtsterrorismus weiterhin unterschätzt", sagte der Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wolf bemängelte auch, dass auf den Fall Lübcke aus der Union weder auf Bundes- noch auf Landesebene "irgendeine adäquate Reaktion" gekommen sei. Der Linksfraktionschef befürchtete zudem, dass zu wenig über den Mordfall aufgeklärt werden könnte. Wolf bezweifelte, dass Sicherheitsbehörden aus Fehlern der Vergangenheit wirklich gelernt hätten. Im Fall der Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) etwa war der rechtsextreme Hintergrund der Morde erst spät erkannt worden.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Tröglitz in Sachsen-Anhalt, Markus Nierth, sagte im Inforadio des RBB, er wünsche sich, "dass wir den Politikern vor Ort beistehen, dass wir nicht in das allgemeine Demokratiegemotze oder -gejammere einstimmen oder gar den Politiker-Frust, der überall angestimmt wird". Nierth war nach seinem Einsatz für Asylsuchende im Jahr 2015 von Rechtsextremisten bedroht worden und von seinem Amt zurückgetreten.

Der Mord an Lübcke erinnere ihn an hasserfüllte Briefe und Morddrohungen, die er selber erhalten habe, so Nierth. Er und seine Familie müssten mittlerweile feststellen, "dass wir draußen sind, dass wir, ja, ein Stück weit unsere Heimat verloren haben." Das liege daran, dass "die schweigende Mitte, selbst wenn sie uns wohlgesonnen ist, sich weggeduckt hat - bis hin zu den verantwortlichen Politikern der Umgebung, gerade auf der kommunalen Ebene."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Mittwochabend zum Start des Evangelischen Kirchentags in Dortmund eine rasche Aufklärung des Mordes an Lübcke gefordert. "Auch das entscheidet über Vertrauen in unseren Rechtsstaat und Vertrauen in unsere Demokratie."

Nicht nur Politiker sind Bedrohungen ausgesetzt - sondern auch Behörden und Institutionen. Erst Anfang April war ein Mann gefasst worden, der seit April 2018 zahlreiche Mails mit Bombendrohungen und rechtsextremistischen Inhalten verschickt haben soll. Er wurde in Schleswig-Holstein festgenommen und sitzt seitdem in Berlin Untersuchungshaft. Bei den Ermittlungen geht es um mehr als 200 Mails, die zum Teil mit "Nationalsozialistische Offensive" unterzeichnet waren. Gefunden wurden auch Indizien, nach denen sich der Verdächtige über den Bau vom Bomben informierte.

Die Mails gingen an Behörden in Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg. Gedroht wurde mit Bomben, aber auch mit Exekutionen. Mehrfach evakuierte die Polizei Hauptbahnhöfe, Rathäuser, ein Finanzamt und auch einen Kindergarten. Sprengkörper wurden nicht gefunden. Der Verdächtige soll nach Informationen des NDR der Polizei oder dem Verfassungsschutz bekannt und psychisch labil sein.