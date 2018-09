Restaurantangestellte überwältigen Taschendiebe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Angestellte eines Restaurants in Berlin-Neukölln haben zwei Taschendiebe verfolgt und anschließend festgehalten. Die 20- und 29-Jährigen Diebe hatten am Montagnachmittag die Brieftasche und Bargeld von Gästen am Nebentisch in dem Lokal in der Reuterstraße entwendet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach verließen die Männer das Restaurant in Richtung Sonnenallee. Die Gäste bemerkten den Diebstahl, daraufhin nahmen Angestellte der Gaststätte die Verfolgung auf. Es gelang ihnen, die Diebe in der Donaustraße zu stellen. Der Jüngere der beiden zückte eine Schere und bedrohte die Verfolger. Trotzdem gelang es diesen, das Duo zu überwältigen. Die Beamten nahmen die beiden mutmaßlichen Täter anschließend fest.