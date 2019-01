Reizgasattacke auf S-Bahnhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Reizgasattacke von einem Unbekannten haben am S-Bahnhof Messe-Nord in Berlin-Charlottenburg zwei Männer Augenreizungen erlitten. Ein 26-Jähriger aus Hellersdorf war am Samstagabend mit zwei bisher unbekannten Männern in Streit geraten, von denen einer schließlich zum Gas griff, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Dabei bekam auch ein dahinter stehender 51-Jähriger etwas ab. Der Unbekannte und dessen Begleiter konnten flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Andere Reisende halfen den Verletzten, die Augen mit Wasser zu spülen, so dass sie auf ärztliche Hilfe verzichten konnten.