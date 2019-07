Raubüberfälle in Lichtenberg und Kreuzberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Raubüberfall ist in Berlin-Lichtenberg ein 80-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde dem Rentner am Freitagnachmittag auf der Karl-Lade-Straße von einem Unbekannten eine goldene Halskette abgerissen und er dabei zu Boden gestoßen. Der Täter flüchtete in Richtung Landsberger Allee. Sanitäter brachten den Mann mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus.

Dagegen überstand ein 29-Jähriger einen Raubüberfall in Berlin-Kreuzberg in der Nacht zum Samstag unverletzt. Nach eigenen Angaben wurde er auf dem Gehweg der Skalitzer Straße von zwei Angreifern zu Boden geschubst, die ihm anschließend sein Handy und seine Geldbörse wegnahmen. Der Überfallene sprach Polizisten an, die in der Nähe unterwegs waren. Sie suchten die Umgebung ab, entdeckten dann auch die beiden 20 und 27 Jahre alten Verdächtigen und nahmen sie fest. Bei den mutmaßlichen Tätern fanden sie auch das Handy und die Geldbörse.