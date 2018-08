Rasierklingen auf Spielplatz in Prenzlauer Berg gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auf einem Spielplatz am Arnimplatz in Prenzlauer Berg hat ein Mann am Donnerstag Rasierklingen gefunden. Der 40-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit seinem Sohn auf dem Spielplatz, als er im Sand drei Rasierklingen und eine Nähnadel fand. Alarmierte Polizisten sperrten den Spielplatz anschließend ab und informierten das zuständige Bezirksamt Pankow, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und prüft einen Zusammenhang zu anderen Taten.