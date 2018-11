Räuber-Quartett raubt Servicecenter aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vier Unbekannte haben ein Servicecenter in Berlin-Charlottenburg ausgeraubt. Eine 45 Jahre alte Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drückten die Unbekannten die Angestellte des Ladens in der Max-Dohrn-Straße am Dienstagabend zu Boden und bedienten sich dann an der Kasse hinter dem Tresen. Einer der Täter soll nach Angaben der Mitarbeiterin eine Schusswaffe bei sich getragen haben. Das Quartett ergriff mit Beute die Flucht. Die 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen.