Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Mann hat in Berlin-Marzahn Geld aus einer Apotheke geraubt. Der Täter habe das Messer am Freitagabend auf den Tresen gelegt und eine 45-jährige Mitarbeiterin in der Wörlitzer Straße bedroht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem er seine Beute bekommen hatte, sei der Mann Richtung Havemannstraße geflohen. Die Frau blieb unverletzt.