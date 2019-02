Räuber bewirft Frau mit Pflastersteinen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein mutmaßlicher Räuber hat in Berlin-Friedenau eine 61-Jährige mit zwei Pflastersteinen beworfen. Der 29-Jährige wollte der Frau am Samstagnachmittag auf einem Friedhof in der Stubenrauchstraße die Handtasche entreißen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach hielt die Frau ihre Tasche fest und rief laut um Hilfe. Daraufhin habe der 29-Jährige die Steine geworfen. Die Frau sei nicht getroffen worden. Eine 69 Jahre alte Zeugin verfolgte den Angreifer mit ihrem Fahrrad. Polizisten nahmen ihn fest.

Ein weiterer Überfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Reinickendorf. Eine 58-Jährige stürzte in der Raschdorffstraße, als ein Mann ihr auf dem Nachhauseweg plötzlich die Handtasche entriss. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter floh mit der Beute. In der Nähe nahmen die Beamten einen 29-Jährigen fest - allerdings ohne die Tasche.