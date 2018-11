Polizisten in Hellersdorf attackiert und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Einsatz in einem Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf sind mehrere Polizisten angegriffen, beleidigt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Beamte in der Nacht zu Sonntag in der Torgauer Straße mit Fäusten attackiert. Die Brille eines Beamten wurde beschädigt, als ihn ein unvermittelter Faustschlag im Gesicht traf. Beim anschließenden Gerangel stürzten zwei Polizisten mehrere Treppenstufen hinunter. Zwei Beamte mussten ihren Dienst beenden. Die mutmaßlichen Angreifer, die beide betrunken waren, konnten überwältigt und festgenommen werden. Auch Pfefferspray war zum Einsatz gekommen.

Auslöser des Einsatzes war eine kleine Party, an der neben den beiden Verdächtigen im Alter von 53 und 34 Jahren zwei Frauen teilgenommen haben sollen. Anwohner hatten sich über laute Musik und lautes Gegröhle beklagt. Beim ersten Mal hatten die alarmierten Polizisten den 53-Jährigen noch gebeten, die Musik leiser zu stellen. Beim zweiten Mal wollten sie die Feier beenden.