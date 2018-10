Polizist nach Messer-Attacke in Berlin notoperiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach der Messer-Attacke eines mutmaßlichen Fahrraddiebs auf einen Polizisten in Zivil in Berlin-Lichtenrade ist der Beamte im Krankenhaus notoperiert worden. Lebensgefahr bestehe bei ihm nicht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Der 44 Jahre alte Polizist sei am Mittwochabend gerade auf dem Weg nach Hause gewesen, als er am S-Bahnhof Schichauweg einen Mann bemerkt habe, der sich an seinem abgestellten Fahrrad zu schaffen gemacht habe. Daraufhin habe sich der Beamte als Polizist zu erkennen gegeben, um den Verdächtigen festzunehmen. "Der Mann zog daraufhin ein Messer und stach sofort zu", sagte der Sprecher.

Der Beamte sei zusammengebrochen und mit schweren Verletzungen an Rumpf und Beinen liegengeblieben. Das Opfer kam ins Krankenhaus, der Täter flüchtete.