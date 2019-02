Polizist angefahren: Mutmaßlicher Täter verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat einen 32 Jahre alten Mann verhaftet, der vor knapp zwei Wochen bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Marzahn einen Polizisten angefahren und schwer verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter war ermittelt und mit Haftbefehl gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Haftbefehl sei am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Lea-Grundig-Straße in Marzahn vollstreckt worden. Der Polizeibeamte musste nach dem Vorfall in der Trusetaler Straße operiert werden und im Krankenhaus bleiben. Der Wagen des 32-Jährigen war nicht zugelassen und trug gestohlene Kennzeichen.