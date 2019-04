Polizeikontrollen in Shisha-Bars

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei ihrem Vorgehen im Zuge der "Bekämpfung krimineller Strukturen" haben Berliner Ermittler rund 27 Kilogramm unversteuerten Tabak sichergestellt. Auf den Fund stießen Polizei, Zollfahndung und Gewerbeaußendienst im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf, als sie in der Nacht zu Mittwoch insgesamt zwei Shisha-Bars kontrollierten. Die knapp vierstündige Kontrolle dauerte bis zum frühen Mittwochmorgen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Insgesamt waren bis kurz vor 2.00 Uhr mehr als 60 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt. Unter anderem wurde die Einhaltung gewerberechtlicher Regeln sowie des Jugendschutzes kontrolliert. Vereinzelt wurden kleinere Verstöße festgestellt.

In der Vergangenheit gab es von der Polizei häufiger großangelegte Durchsuchungen, unter anderem in Shisha-Bars. Damit bemühen sich die Berliner Behörden um ein härteres Vorgehen gegen organisierte Kriminalität und kriminelle Clans in Berlin. "Auch mit dem aktuellen Einsatz in #Berlin #Charlottenburg-#Wilmersdorf, setzen wir gemeinsam mit anderen Behörden wieder ein klares Zeichen - zeigen Stärke & Präsenz.", hieß es in einem Tweet der Polizei.