Polizei warnt in der Weihnachtszeit vor Betrügern und Dieben

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei will am Donnerstag in Berliner Banken über Betrugsmaschen aufklären. "Gerade in der Vorweihnachtszeit heben die Leute große Geldsummen ab und werden so zu beliebten Opfern für Diebe", sagte ein Sprecher der Polizei. Besonders Senioren seien häufig betroffen. Deswegen informiert die Berliner Polizei jährlich am "Bankentag" an Ständen, mit Vorträgen und Theateraufführungen über die Maschen von Betrügern und Dieben. Dazu gehören der Enkeltrick und sogenannte Nachläufertaten, bei denen Täter ihre Opfer nach dem Geldabheben verfolgen und ausrauben. Die Polizei rät dazu, auch in der Vorweihnachtszeit keine großen Geldsummen abzuheben und Geldscheine bereits in der Bank im Portemonnaie zu verstauen.