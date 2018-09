Polizei schnappt zwei Raser nach illegalem Autorennen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat in Berlin-Tiergarten die Autos und Führerscheine von zwei Rasern beschlagnahmt. Die beiden Autofahrer hatten sich Donnerstagnacht zusammen mit einem Dritten an der Kreuzung Schillstraße, Ecke Kurfürstenstraße ein illegales Autorennen mit Sportwagen geliefert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit Blaulicht verfolgten die Beamten einen der Raser und konnten ihn an der Kreuzung zur Kleiststraße stoppen. Der andere Fahrer kam hinzu, während der Dritte flüchtete. Die Polizisten beschlagnahmte die Autos und Führerscheine der beiden, danach kamen sie wieder auf freien Fuß.

In Berlin kommt es immer wieder zu illegalen Autorennen. Erst Mitte August hat die Polizei zwei Raser erwischt und ihre Fahrzeuge sowie Führerscheine beschlagnahmt. Für bundesweites Aufsehen sorgte ein Fall im Februar 2016, als ein 69 Jahre alter unbeteiligter Autofahrer auf dem Ku'damm ums Leben kam.