Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer in Wilmersdorf fest

Berlin (dpa/bb) - Sie standen auffällig um ein nach Cannabis riechendes Auto herum: Die Polizei hat am Mittwochnachmittag drei mutmaßliche Drogendealer in Berlin-Wilmersdorf festgenommen. Zuvor waren uniformierte Polizisten auf vier Männer aufmerksam geworden, die sich an und in einem geparkten Auto aufhielten.

Bei einem 27-Jährigen wurde eine größere Menge mutmaßlichen Kokains sichergestellt. Außerdem hatte er mehrere Mobiltelefone und eine größere Menge Geld in auffälliger Stückelung bei sich - alles Hinweise auf Drogenhandel.

Ein 30-Jähriger hatte in einem Beutel mutmaßlich Marihuana dabei. Bei einem 26-Jährigen fanden die Polizisten ein kleines Tütchen, vermutlich ebenfalls mit Marihuana. Er kam später wieder frei. Ein vierter Mann konnte unerkannt flüchten.