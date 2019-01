Polizei kontrolliert Autos und Lokale in Neukölln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Etwas mehr als 160 Autos, 115 Menschen und 8 Lokale hat die Berliner Polizei in einem großen Einsatz in Berlin-Neukölln kontrolliert. Wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte, werden Aktionen wie diese wiederkehrend an "kriminalitätsbelasteten" Orten, aber auch außerhalb, durchgeführt. Die Maßnahmen fanden demnach bereits am Freitag zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr statt.

Einem am Samstagabend von der Polizei auf YouTube veröffentlichten Video ist zu entnehmen, dass bei der gemeinsamen Aktion von Polizei, Verkehrsdienst und Finanzamt zahlreiche Verstöße festgestellt wurden. Sechs Spielautomaten wurden versiegelt, drei weitere beschlagnahmt. Zehn Autos wurden abgeschleppt, zwei Fahrräder sichergestellt. 85 Polizisten waren laut der Sprecherin im Einsatz.