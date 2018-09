Polizei findet toten Mann: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in Berlin-Spandau tot in seiner Wohnung gefunden worden. Polizisten überprüften am Samstagnachmittag die Wohnung am Askanierring, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Bekannte des 50-Jährigen hatten demnach zuvor Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil sie ihn nicht mehr erreichen konnten. Die Sicherheitskräfte fanden daraufhin den leblosen Mann. "Sein Körper war verletzt. Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus", sagte ein Polizeisprecher. Die Mordkommission ermittelt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.