Polizei fasst Einbrecher nach Einstieg in Pfarrbüro

Berlin (dpa/bb) - Einbruch ohne Beute, aber per Haftbefehl gesucht: Ein 48-Jähriger ist beim Klettern aus einem eingeschlagenen Fenster in Reinickendorf erwischt worden. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Zeugin, wie der Mann am Donnerstagabend aus dem kaputten Fenster des Pfarrbüros hervorkam. Die Frau rief die Polizei und verfolgte den mutmaßlichen Einbrecher auf seiner Flucht von der General-Woyna-Straße bis zum U-Bahnhof Scharnweberstraße. Dort nahm die Polizei ihn fest und bemerkte, dass er in einem anderen Bundesland per Haftbefehl gesucht wurde.