Polizei bittet nach Mord im Treptower Park um Hinweise

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei versucht nun mit Hilfe von Fotos den am Sonntag im Treptower Park tot aufgefundenen Mann zu identifizieren. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen sei der Mann getötet worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer habe sich vermutlich schon länger im Park oder dessen Umgebung aufgehalten und möglicherweise auch dort geschlafen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität des Getöteten und zu verdächtigen Beobachtungen. Spaziergänger hatten die Leiche Sonntagmittag im Treptower Park in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen.