Platzwunde nach Angriff mit Schlagring

Berlin (dpa/bb) - Mit einem Schlagring hat ein Unbekannter einen Mann am Bahnhof Westkreuz in Berlin-Charlottenburg angegriffen. Der 47-Jährige hatte sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr nach eigenen Angaben zunächst mit dem ihm unbekannten Täter gestritten, berichtete die Polizei am Donnerstag. Während des Streits habe der Mann mit einem Schlagring auf ihn eingeschlagen, danach sei er mit der S-Bahn geflüchtet. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach dem noch nicht identifizierten Täter.