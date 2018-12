Organisierte Kriminalität: Senat kündigt Polizei-Lagebild an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei soll jetzt doch ein sogenanntes Lagebild zum Thema organisierte Kriminalität erstellen. Das kündigte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss an. Erst kürzlich hatte sich Innensenator Andreas Geisel (SPD) gegen Kritik verteidigt, weil es in Berlin bisher kein Lagebild zur organisierten Kriminalität gab. "Selbstverständlich weiß das LKA um die Situation bei organisierter Kriminalität", sagte er. Es werde aber ein bundesweites Lagebild erstellt, weil erst so ein realistisches tatsächliches Bild entstehe.