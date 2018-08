Öffentliche Fahndung ermittelt Verdächtigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach der Fahndung nach einem mutmaßlichen Räuber mit Bildern aus einer Überwachungskamera hat die Berliner Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, handelt es sich um einen 24 Jahre alten Berliner. Der Mann wird verdächtigt, am 24. Januar 2018 mit einem Messer bewaffnet einen Zeitungsladen in der Galenstraße in Berlin-Spandau überfallen zu haben.