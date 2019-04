Obdachloser wird von Unbekannten mit Knüppeln verprügelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein obdachloser Mann ist in Berlin-Mitte von zwei Unbekannten mit Knüppeln angegriffen und verletzt worden. Er kam mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. In der Nacht zu Dienstag schlief der 38-Jährige in einer Ausbuchtung des Reichstagsufers in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße. Nachdem die Täter den Obdachlosen verprügelt hatten, warfen sie noch dessen Rucksack in die Spree, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verletzte konnte sich zum Bahnhof Friedrichstraße retten und dort Beamte der Bundespolizei alarmieren. Die Angreifer konnten flüchten.