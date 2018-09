Neuköllns Bürgermeister: Gebündeltes Vorgehen gegen Clans

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach den tödlichen Schüssen auf das Mitglied eines kriminellen arabischstämmigen Clans in Berlin hat Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) eine engere bundesweite Zusammenarbeit der Behörden gefordert. "Wir brauchen eine bundesweit einheitliche Definition von Clan-Kriminalität", sagte er der Zeitung "BZ" (Samstagsausgabe). Bei der Polizei wäre ein einheitlicher Marker in Datenbanken sinnvoll, um Täter in ganz Deutschland identifizieren zu können. Bei der Staatsanwaltschaft müssten Strafverfahren gebündelt bearbeitet werden, nicht länger nach dem Zuständigkeitsprinzip nach Buchstaben. Wünschenswert wäre auch eine engere Kooperation besonders betroffener Bundesländer wie Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen, um es kriminellen Clans schwerer zu machen.

Am Donnerstag waren zur Beerdigung des getöteten Intensivstraftäters Nidal R. mehr als 2000 Menschen gekommen, darunter auch Mitglieder anderer krimineller Clans. "Dieses Bild erinnert an finstere Mafia-Filme", sagte Hikel der Zeitung. "Sie zeigen damit: Wir haben uns eine Parallelwelt gebastelt, in der keine Gesetze des Rechtsstaats mehr gelten." Nidal R. war am 9. September mitten am Tag auf offener Straße vor den Augen seiner Familie niedergeschossen worden. Die Täter sind noch nicht gefasst. Die Polizei hält Racheakte für möglich.