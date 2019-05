Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er sich am jüdischen Glauben seines Nachbarn störte, ist ein 41-Jähriger in Berlin-Neukölln antisemitisch ausfällig geworden. Der mutmaßliche Täter soll seinen 48-jährigen Nachbarn vom Balkon aus am Mittwochabend lautstark beleidigt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Pöbler sei bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen. Der Staatsschutz ermittelt gegen ihn.