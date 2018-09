Nach Überfall in Moabit: weiter keine Spur vom Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Überfall auf eine Frau in Berlin-Moabit ist der Täter am Montag weiter auf der Flucht. Bislang lägen keine neuen Erkenntnisse vor, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zum Zustand der 28-Jährigen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Sie soll vernommen werden, sobald sie ansprechbar sei.

Die Frau war am Samstag gegen 3.30 Uhr in der Seestraße von einem Unbekannten überfallen und mit Schlägen lebensgefährlich verletzt worden. Erst gegen 8.00 Uhr fand ein Passant das Opfer und alarmierte Polizei und Feuerwehr, die die Frau in ein Krankenhaus brachten. Der Frau wurden Rucksack mit Laptop, Smartphone und Geldbörse gestohlen.