Nach Messerattacke: 45-Jähriger wird Richter vorgeführt

Berlin (dpa/bb) - Einen Tag nach der Messerattacke auf eine Frau in Berlin-Charlottenburg wird ein mutmaßlich geistig verwirrter Mann am Samstag einem Richter vorgeführt. "Der Richter wird über den weiteren Umgang mit dem Mann entscheiden", sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Neben einer Untersuchungshaft sei auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung denkbar. "Das kann nur der Richter entscheiden", so der Sprecher.

Der 45-jährige mutmaßliche Täter hatte die Frau vor den Augen ihres Mannes und ihrer Tochter am Freitagmorgen in der Nehringstraße mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die 36-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete zunächst in seine Wohnung. Als er rund eine Stunde später wieder herauskam, nahmen ihn Polizisten fest.