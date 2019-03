Nach blutigem Streit vor Berliner Club: Ermittlungen laufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Hintergründe des blutigen Streits vor einem Berliner Club, bei dem am Wochenende zwei Männer schwer verletzt wurden, sind weiter unklar. Die Ermittlungen dazu liefen, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Die Täter seien aber noch nicht gefasst. In der Nacht zu Sonntag soll es in dem Club in der Joachimsthaler Straße zum Streit zwischen drei Männern und einer siebenköpfigen Männergruppe gekommen sein. Dieser eskalierte auf der Straße - die beiden 33- und 29-Jährigen wurden getreten, geschlagen und auch mit Messerstichen verletzt, wie Zeugen beobachteten.