Berlin (dpa/bb) - Nach einem Banküberfall in Berlin-Mitte gibt es noch keine heiße Spur zu den Tätern. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Drei unbekannte Männer hatten eine Filiale in der Friedrichstraße am Freitagabend überfallen. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt.