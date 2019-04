Mutmaßlicher Drogenhändler in Lichtenrade festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist in Berlin-Lichtenrade von der Polizei festgenommen worden. In der Wohnung des 23-Jährigen fanden die Beamten am Montag unter anderem eine Indoor-Plantage mit 70 Cannabispflanzen sowie Geld, das vermutlich aus dem Drogenhandel stammt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren zuvor am Montagabend in der Fehlingstraße bei der Kontrolle eines 24-Jährigen Drogen gefunden worden, die dieser nach eigenen Angaben von dem 23-Jährigen gekauft hatte.