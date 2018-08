Mutmaßlicher Drogendealer bei Verkehrskontrolle erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Polizei ist bei einer Verkehrskontrolle im Stadtteil Friedrichshain ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Der 33-Jährige sei gegen 11.15 Uhr vor einer Schule in der Simplonstraße zu schnell gefahren und aufgehalten worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten verdächtigten den Mann jedoch, Drogen genommen zu haben. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Im Wagen des mutmaßlichen Dealers fanden die Polizisten verschiedene Betäubungsmittel, ein Pfefferspray und Bargeld in auffälliger Stückelung. Ein Richter ordnete deshalb an, die Wohnung des Mannes in Friedrichshain zu durchsuchen. Dabei fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel und Bargeld. Der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen.