Mutmaßliche U-Bahn-Schläger mit Bildern gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei öffentlich nach zwei mutmaßlichen Schlägern aus der Berliner U-Bahn. Die Männer sollen am frühen Morgen des 2. September in der Linie U8 zwischen den Bahnhöfen Pankstraße und Gesundbrunnen ohne ersichtlichen Grund auf einen 37-Jährigen eingeschlagen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als dieser am Boden lag, sollen sie auf ihn eingetreten und ihm das Knie ins Gesicht gestoßen haben.

Das Opfer trug mehrere Hämatome im Gesicht und eine Rippenprellung davon. Zudem hatte er durch die Wucht der Schläge mehrere Tage eine verminderte Hörfähigkeit und litt psychisch unter der Tat. Die Verdächtigen hatten nach Angaben von Zeugen einen osteuropäischen Akzent. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen.