Mutmaßliche Drogenhändlerin festgenommen

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat bei der Durchsuchung einer Wohnung mehrere Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Die mutmaßliche Dealerin wurde festgenommen. In der Wohnung der 53-Jährigen wurden am Dienstagnachmittag 2,5 Kilogramm Cannabis, 20 Gramm Kokain sowie 100 Gramm Haschisch gefunden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Zuvor sei die Frau in der Wichertstraße im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg gegen 16.40 Uhr dabei erwischt worden, wie sie einem 28-Jährigen Drogen verkaufte. Bei der Kontrolle seien bei dem Mann drei Tütchen, bei der Dealerin 76 Tütchen mit Drogen sichergestellt worden.