Mordopfer vom Treptower Park: Deutscher aus Augsburg

Berlin (dpa/bb) - Nach einem Zeugenaufruf ist das Mordopfer vom Treptower Park in Berlin identifiziert worden. Der Tote sei ein 28-jähriger Deutscher aus Augsburg (Bayern), der sich zuletzt im Obdachlosen-Milieu in dem Park aufhielt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann sei Mitte April dieses Jahres in die Hauptstadt gekommen.

Spaziergänger hatten die Leiche am Sonntagmittag im Treptower Park in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Der Mann wurde nach Angaben von Ermittlern durch einen oder mehrere Täter getötet.

Die Hintergründe der Tat waren weiter unklar. Die Ermittler baten am Mittwoch um weitere Hinweise der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Lebensgewohnheiten und dem Bekanntenkreis des Opfers machen kann, sollte sich melden. Auch verdächtige Beobachtungen am Samstagabend in der Umgebung des Sowjetischen Ehrenmals könnten bei den Ermittlungen weiterhelfen.