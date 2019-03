Mordkommission sucht weiter nach vermisster Rebecca

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Suche nach der vermissten Rebecca aus Berlin läuft auch am Wochenende mit Hochdruck weiter. "Es gibt nichts Neues", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass die 15-jährige Schülerin, die seit dem 18. Februar verschwunden ist, getötet wurde. Am Freitag war ein Tatverdächtiger wieder freigelassen worden. Es handelte sich um den 27 Jahren alten Schwager des Mädchens, in dessen Haus es vor seinem Verschwinden übernachtet hatte. Ein Haftrichter hatte keinen dringenden Tatverdacht gesehen. Experten des Landeskriminalamts durchsuchten das Haus im südlichen Teil des Bezirks Neukölln am Freitag, Ergebnisse der Untersuchungen wurden zunächst nicht bekannt.