Berlin (dpa/bb) - Eine 44 Jahre alte Mitarbeiterin eines Reinigungsgeschäfts ist von drei maskierten Männern mit einer Schusswaffe sowie einem Schlagstock bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zwangen die Täter am Dienstagabend die 44-Jährige in der Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg, die Einnahmen herauszugeben. Anschließend flüchteten sie unerkannt.