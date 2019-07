Mit Haftbefehl gesucht: Frau am Flughafen festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine mit Haftbefehl gesuchte Frau ist am Sonntagmorgen am Flughafen Berlin-Schönefeld festgenommen worden. Die 28-Jährige wollte in die ukrainische Hauptstadt Kiew fliegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die junge Frau ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe vorlag. Da sie den ausstehenden Betrag von 395 Euro nicht vor Ort begleichen konnte, muss sie voraussichtlich für 79 Tage ins Gefängnis.