Messerattacke nahe Alexanderplatz: 14 Hinweise eingegangen

Berlin (dpa/bb) - Eine Woche nach der tödlichen Messerattacke auf einen 26-Jährigen nahe dem Berliner Alexanderplatz sucht die Polizei weiter nach dem Täter. 14 Hinweise seien bislang eingegangen, teilte eine Sprecherin am Dienstagmorgen mit. Der Mann, ein Litauer aus Berlin-Spandau, war Anfang vergangener Woche in der Karl-Marx-Allee unterwegs, als ihm laut Polizei auf einem Gehweg ein Unbekannter entgegenkam. Dieser habe ihn mit einer Stichwaffe angegriffen und sei geflüchtet. Der Verletzte wählte noch den Notruf, starb dann aber am Tatort.