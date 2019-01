Mehrere Cafés in Gesundbrunnen durchsucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Kontrolle von acht Cafés, Restaurants und Bars in Berlin-Gesundbrunnen hat die Berliner Polizei zahlreiche Verstöße gegen die Spielstättenverordnung, das Nichtraucherschutzgesetz, die Preisangabenverordnung und das Jugendschutzgesetz festgestellt. An der Razzia am Freitagnachmittag, die unter anderem in der Koloniestraße und der Exerzierstraße durchgeführt wurde, war auch das Bezirksamt Mitte und das Hauptzollamt Berlin beteiligt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Den Angaben zufolge wurden sechs Spielautomaten stillgelegt. Eine Gaststätte wurde nach dem Fund von Rauschgift geschlossen. Ein 23-Jähriger, der sich als Besitzer des Fundes ausgab, wurde festgenommen. Ein Gewerbebetrieb wurde aufgrund erhöhter Kohlenmonoxid-Werte geräumt. Zwei Beschäftigte eines Lokals und ihre Arbeitgeber wurden wegen des Verdachts von Schwarzarbeit angezeigt.