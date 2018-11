Massagesalon in Wilmersdorf ausgeraubt: Frau schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag einen Massagesalon in Berlin-Wilmersdorf ausgeraubt und eine Frau schwer verletzt. Der Mann klopfte nach Polizeiangaben kurz vor Betriebsschluss um 23.00 Uhr an die Tür des Ladens in der Pariser Straße. Als ihm eine Mitarbeiterin öffnete, zwang er sie in einen Warteraum und schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Er griff demnach auch einen 59 Jahre alten Gast in dem Laden an.

Der Täter sei mit der Beute, darunter zwei Handys und Bargeld, unerkannt geflohen. Die 43 Jahre alte Mitarbeiterin des Ladens kam nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Gast wurde leicht verletzt.